Governo Federal anuncia investimentos milionários em rodovias para escoamento de grãos

Na última terça-feira (6), o Ministério dos Transportes divulgou um anúncio de investimentos que impactarão diretamente a BR-364, vital para o escoamento de grãos em Rondônia. As medidas incluem melhorias em rodovias e a conclusão de obras estruturantes, visando otimizar a infraestrutura de transporte na região.

Os investimentos serão distribuídos entre os chamados “Arco Norte” e “Arco Sul Sudeste”.

• No Arco Norte, abrangendo estados do Norte e Nordeste, o montante será ampliado de R$ 2 bilhões em 2023 para expressivos R$ 2,66 bilhões em 2024.

• Já no Arco Sul, englobando estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os investimentos aumentarão de R$ 1,5 bilhão em 2023 para R$ 2,05 bilhões em 2024.

De acordo com o Ministério dos Transportes, o Arco Norte compreende os estados estrategicamente ligados aos portos ou estações de transbordo, desempenhando um papel crucial no escoamento dos grãos provenientes da região centro-oeste.

A BR-364, parte integrante das obras do Arco Norte, receberá atenção especial. Algumas das melhorias previstas incluem travessias em Itapuã do Oeste, Jaru e Ji-Paraná (Rondônia), restauração da BR-158 (Pará), duplicação da BR-135 (Maranhão), construção da BR-330 Ponte sobre o Rio Parnaíba (Piauí), recuperação da BR-242 (Bahia), e a construção da Ponte de Xambioá (Tocantins). Além disso, a frota da VLI será ampliada em 168 vagões, e importantes obras ferroviárias, como a retomada da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) e a intensificação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 2 (FIOL 2), estão previstas.

O governo destaca que o objetivo é elevar a qualidade das rodovias do Arco Norte para 90%, alcançando a classificação “bom” no índice do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Essa iniciativa visa não apenas aprimorar a infraestrutura viária, mas também impulsionar a eficiência no transporte de grãos, fortalecendo a logística e a competitividade regional.