Governo inaugura nesta semana o Espaço Cultural da Calma no Via Verde Shopping

O governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), inaugura na próxima quinta-feira, 15, o Espaço Cultural da Calma, no Via Verde Shopping, às 10h. O ambiente é voltado para atividades artísticas a pessoas com espectro autista que necessitam de apoio em crises durante o momento de lazer no local.

O Espaço Cultural da Calma é fruto de uma iniciativa do presidente da FEM, Minoru Kinpara, que percebeu a necessidade de o governo oferecer esse atendimento em um local de grande fluxo de pessoas, auxiliando familiares e cuidadores em momentos de crise de pessoas com TEA.

“O Espaço Cultural da Calma foi pensado para reduzir crises sensoriais prolongadas e promover maior adesão nas atividades sociais e culturais de pessoas que estão dentro do espectro. Esclarecemos que é de uso coletivo e não funciona como ambulatório ou clínica terapêutica”, explica Kinpara.

O espaço possui melhor conforto visual e auditivo (com recursos de regulação do nível do som e da luz) e recursos como, fidget toys (brinquedos usados para regulação sensorial), puffs e almofadas. O Espaço Cultural da Calma tem o objetivo de proporcionar conforto para amenizar as crises sensoriais das pessoas que estejam no espectro. No local estarão disponíveis vários recursos de estímulos como painéis sensoriais e telas de desenho.

A direção do Via Verde Shopping, ciente da importância desse espaço, cedeu a sala para a concretização do projeto.

Na Quarta-feira de Cinzas, das 14h às 16h30, será realizada, no auditório da Faculdade Unama, dentro do Shopping, uma palestra informativa para lojistas sobre a abordagem a pessoas com autismo e como encaminhá-los para a sala específica.

Os lojistas serão orientados sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de como podem ajudar na integração social e no combate ao capacitismo. A palestrante Cristiane Santos de Sousa também fará uma Oficina de sensibilização sobre o autismo.