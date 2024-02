Gretchen preocupa fãs ao contar sobre cirurgia: “Nada maligno”

“Vou ficar um mês de repouso. Vou cortar sete camadas de pele. Minha barriga estava muito inchada. Sinto muita cólica e estou com o útero com 850 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas”, completou.

O ginecologista André Vinícius, especialista em saúde da mulher, deu mais detalhes sobre a adenomiose, que é caracterizada pela invasão do endométrio no miométrio: “O adenomioma é quando o tecido endometrial vai para no miométrio, ou seja, o tecido que reveste o útero vai parar na musculatura do útero. A essa condição damos o nome de adenomiose”.

O especialista ainda esclareceu que o problema é assintomático e diagnosticado através de uma ultrassonografia. “Por esse exame, é possível identificar um miométrio irregular, ou que o útero está com o tamanho maior que o normal, pois a infiltração do tecido endometrial do miométrio pode aumentar o volume do útero”, reforçou.

Segundo o marido de Gretchen, Esdras de Souza, a cantora está bem e já foi transferida para o quarto.