Hi-Fi Rush, Sonic Superstars e mais jogos estão até 75% mais baratos

A plataforma da Valve traz descontos em jogos indie e em sucessos de alto orçamento por tempo limitado. Entre eles, se destacam os games Pizza Tower, Sifu, Dead Space (Remake) e Forza Horizon 5, que está pela metade do preço. Esta também é a oportunidade para garantir Sea of Stars e Ori and the Will of the Wisps com descontos. Veja todas as ofertas: