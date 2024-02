Homem mata o pai, o irmão e mais 10 familiares

Um homem matou, no sábado, 12 familiares na província de Kerman, no Irã, devido a disputas familiares.

Entre as vítimas estão o pai e o irmão do atirador, de 30 anos, segundo revelou o chefe do departamento de justiça de Kerman, Ebrahim Hamidi. De acordo com a Associated Press, o homem usou uma arma Kalashnikov para realizar o ataque.