Homem morre após ser atingido por galho de árvore em zona de mata no interior do Acre

Um homem identificado como Jorge Lima da Silva Júnior, de 29 anos, morreu na noite desta quarta-feira (28), no Ramal do Porongaba, em Brasiléia, interior do Acre.

Segundo os familiares, a vítima estava abrindo um caminho na área de mata e foi atingida por um galho de uma árvore. O rapaz morreu na hora.

Equipes da Polícia Civil foram até o local, que é de difícil acesso. O ramal fica no KM 40 da BR-317, com mais 5 KM a pé.

“Chegando ao local foi constatado que era um acidente, a vítima estava derrubando para abrir caminho e foi atingido por um tronco. Em virtude do impacto, foi a óbito no mesmo local. Foi feito o deslocamento do corpo até o município de Brasiléia e devido a cheia do Rio Acre, precisou ser transladado para Rio Branco, com a ajuda dos Bombeiros”, explicou o delegado Erik Maciel.

VEJA VÍDEO DA CHEGADA DO CORPO: