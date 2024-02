Homem que ateou fogo no próprio amigo enquanto ele dormia é preso pela Polícia Civil

A delegacia de Rodrigues Alves, interior do Acre, prendeu nesta quinta-feira (1), prendeu um homem acusado de atear fogo no próprio amigo enquanto ele dormia. O crime aconteceu na Zona Rural do município.

O suspeito não teve o nome divulgado. Apesar da gravidade do crime, a vítima foi socorrida a tempo e conseguiu sobreviver aos ferimentos. O ataque ocorreu em 22 de outubro do ano passado e desde então a Polícia Civil buscava a prisão do responsável.

O delegado titular, Dr. Marcílio Laurentino, esclareceu que, embora o crime tenha ocorrido há alguns meses, o pedido de prisão foi feito na mesma época. No entanto, apenas recentemente o mandado foi emitido.

“O autor do crime estava trabalhando em uma fazenda localizada a cerca de três horas de distância de Rodrigues Alves. Graças aos esforços dos policiais, ele foi localizado e não reagiu à prisão. O indivíduo foi encaminhado até à delegacia para a realização dos procedimentos legais”, informou Laurentino.