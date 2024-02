Homem sai ileso de acidente impressionante em Rondônia

Um grave acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (26), envolvendo uma carreta carregada com um trator e uma caminhonete modelo Hilux cabine simples. A colisão aconteceu na BR 364, na entrada do Teotônio, no sentido de Rio Branco, a 15km de Porto Velho. A vítima é José Pereira da Silva, ex-morador de Pontes e Lacerda, conhecido como Zé Paeta.

Segundo relatos, a carreta e a camionete colidiram de frente na rodovia. Com o impacto da batida, ambos os veículos saíram da pista, e a caminhonete ficou completamente destruída.

O filho de José, Adar Paeta, falou sobre o acidente: “Meu pai ‘nasceu de novo’, porque apesar da destruição do veículo ele não sofreu lesões graves. Não teve cortes profundos nem fraturas, apenas um corte na cabeça que precisou de 10 pontos. Ele não ficou preso às ferragens, saiu sozinho do local do acidente para pedir ajuda. É realmente um milagre”.