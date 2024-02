Homem sofre grave acidente após roubar moto na capital

Um homem sofreu um grave acidente, após roubar uma motocicleta. A colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (14), na avenida Calama, bairro Planalto, na zona Leste de Porto Velho (RO).

O criminoso junto com um comparsa tinham acabado de roubar uma motocicleta Yamaha XTZ na Rua Relâmpago, bairro Planalto. O dono do veículo contou que foi abordado pelo criminoso e outro acusado que estava com uma arma de fogo.

O criminoso saiu em fuga na motocicleta da vítima e logo depois acabou batendo em cheio em uma caminhonete na Avenida Calama. Devido ao acidente da moto com a caminhonete modelo L200, ele sofreu uma grave lesão na perna.

Policiais militares foram chamados e enquanto registravam a ocorrência no local foram informados de que a moto tinha acabado de ser roubada.

O acusado então recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao hospital João Paulo II, onde ficou sob escolta policial.