Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Os bons negócios e as boas oportunidades acontecem em parceria! Nesta quarta-feira, dia 7, o céu pede equilíbrio entre pares, especialmente se os objetivos de longo prazo forem comuns. Que tal perceber quem tem os mesmos planos futuros que você?

Nesse embalo da organização com pessoas e pelas pessoas, a Lua Minguante avança pelo signo de Capricórnio, já bem difícil de ser vista no céu. Já próxima ao Sol e bem pouco iluminada, a rainha da noite se encontra com Vênus, abrindo também um belo sorriso – ou em um harmônico trígono, em linguagem técnica na metafísica astrológica – para o sociável Urano.

Assim, o astral inspira a comunicação empática para as uniões bem fundamentadas, tanto nos negócios como na vida pessoal. Sabe quando todo mundo resolve somar em vez de competir? Porque quando todo mundo quer a mesma coisa e briga por pouco, não há como ninguém crescer. Em linguagem matemática, essa proposição ficou conhecida como “equilíbrio de Nash”, em homenagem ao célebre matemático John Nash.

Imortalizado no cinema com o filme “Uma Mente Brilhante”, Nash formulou matematicamente a sua Teoria dos Jogos, que demonstrou como todos ganham quando combinam esforços, em vez de disputar espaço, em direção a um objetivo comum. E é assim que o céu aponta direções transformadoras nesse momento lunar que, por si só, já é mais reflexivo.

Para coroar esse simbolismo, ainda teremos Marte em uma conversa astral bem produtiva com o místico e compassivo Netuno. Com isso, o que você está esperando para colaborar? Pois é, o momento é mesmo bastante auspicioso para quem sabe que a vida é feita de relações saudáveis e, sobretudo, solidárias!

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 4h da manhã da quinta-feira, dia 8. Com menos de 5% do corpo iluminado, ela estará nas dependências da Constelação de Sagitário, bem próxima de Vênus e praticamente ao lado de Marte, no mesmo conjunto estelar. Nesse meio tempo, a rainha da noite se alinhará a Terebellum, a estrela Ômega localizada nas ancas do mítico arqueiro estelar, que é representado com o corpo metade cavalo.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO

Áries: procure agir em parceria, exercendo a sua liderança com sabedoria, ariano. O céu pede mais colaboração para você se destacar.

Touro: procure cercar-se de gente que compartilha as mesmas crenças que você, taurino. O astral evoca mais aprendizado mútuo.

Gêmeos: compartilhe pensamentos e decisões com quem vale a pena, geminiano. É preciso seguir em frente cercando-se das pessoas certas.

Câncer: seja compassivo e abra espaço para que as pessoas falem dos seus sentimentos, canceriano. É hora de estar em boa companhia.

Leão: procure manter o foco na alimentação equilibrada, leonino. É hora de ser mais modesto nas ações práticas para realizar com mais assertividade.

Virgem: procure se reinventar, virginiano. Você está mas sedutor e criativo do que nunca, então aproveite o momento para se expressar.

Libra: traga as pessoas interessantes para mais perto, libriano. É preciso estar junto de quem honra os seus compromissos.

Escorpião: seja prestativo e bom ouvinte, escorpiano. É hora de levar mais compreensão por meio da sua fala.

Sagitário: seja econômico e produtivo, sagitariano. O astral ajuda você a realizar mais, mas sem desperdícios.

Capricórnio: faça bom uso da intuição, capricorniano. É fundamental perceber melhor o seu entorno.

Aquário: preste atenção nos sinais que surgem nas entrelinhas, aquariano. Aliás, esteja preparado para revelações em relação às pessoas.

Peixes: é importante pensar no futuro, mas agir no presente, pisciano. É hora de você evitar a ansiedade e ser mais objetivo.