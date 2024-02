“Ia ficar bonito pra mim”, diz Whindersson sobre esconder razão de término com Maria Lina

Whindersson Nunes causou um alvoroço no X (antigo Twitter) ao expressar seu desejo de ser pai através de barriga solidária. Dessa vez, ele fez mistério sobre o término com sua ex, a influenciadora Maria Lina, com quem teve o seu primeiro filho em 2021, morto após complicações no parto. Segundo o comediante, se ele revelasse o real motivo do término “iria ficar mais bonito para ele”. Na época, o fim do relacionamento foi pouco tempo depois da morte prematura do bebê.

Entre as várias críticas que o humorista ainda tem recebido depois da postagem, uma internauta escreveu que Whindersson largou a mãe de seu filho em um processo de luto e que não deu nenhum auxílio para ela após isso.

“Eu conto se ela deixar, mas se eu contar fica mais bonito pra mim do que pra ela. Como vocês são o diabo, melhor você xingar a mim mesmo. Mas eu queria ver tua cara quando soubesse”, respondeu ele, com emojis de risada, deixando a dúvida no ar sobre o que realmente aconteceu entre ele e Maria Lina.

O humorista tem respondido várias críticas acerca do que escreveu sobre ter um filho de barriga solidária. Contudo, ao responder uma fã que apoiou o seu desejo, ele disse que tem várias pessoas incríveis dispostas a gerar um bebê e realizar seu sonho de ser pai.