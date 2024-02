Igarapé transborda e dezenas de casas são atingidas no Bairro da Paz; vídeo

Imagens enviadas ao ContilNet na tarde deste sábado (24) mostra um cenário desolador nos bairros que cortam o Igarapé Batista, como por exemplo o Bairro da Conquista e o da Paz, em Rio Branco (AC).

Até o momento, vinte e três bairros já foram atingidos pelas águas do rio e seus igarapés, que subiram repentinamente nos últimos dias devido às fortes chuvas na região do Acre e no Peru. Segundo informações da Defesa Civil, o rio Acre já ultrapassou a cota de transbordamento e atualmente encontra-se com 15,06m na última medição realizada às 18h deste sábado (24).