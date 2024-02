Igarapé transborda em Rio Branco, atinge casas e moradores precisam ser resgatados

A Defesa Civil de Rio Branco já começa a mobilizar equipes no resgate e amparo à pessoas atingidas pelas enxurradas, causadas pela chuva desta quinta-feira (22).

Um dos bairros que já registram ocorrências é o Parque das Palmeiras. Por conta do transtorno do Igarapé Batista, algumas casas já começam a ser invadida pelas águas.

Com as águas subindo rapidamente, a Defesa Civil informou que já acionou o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate de moradores ilhados com barcos.

“Esse é o Igarapé Batista, que recebe água do Igarapé Amaro e vai desaguar no São Francisco. Nós estamos monitorando desde cedo e preventivamente já vamos acionar as equipes para dar suporte para essas famílias para não ocorrer que aconteceu em 2023”, disse a Defesa Civil.

Veja os vídeos: