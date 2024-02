Independência derrota o Vasco em um jogo bastante disputado no Florestão

O Independência derrotou o Vasco por 2 a 1 na tarde deste domingo, 25, no Florestão, e estreou com vitória no Campeonato Estadual. As duas equipes realizaram um confronto muito disputado com várias chances perdidas.

Resumo da partida

O Independência começou o confronto dominando e perdeu várias chances de gols. No último lance do primeiro tempo, o volante Dudu falhou na saída de bola e Tanque abriu o placar, 1 a 0 Tricolor.

No início da segunda etapa, o Vasco voltou melhor. Daniego cruzou e Dudu empatou. Na sequência, o Vasco teve a chance da virada, mas Daniego cobrou a penalidade e João defendeu. Aos 42, Catatau chutou e no rebote da trave, Kaká tocou para o gol vazio e definiu o placar.

Fala, Eric!

“Conquistamos uma vitória importante e vai garantir uma maior confiança para a sequência do campeonato. Sabíamos das dificuldades do jogo, mas conseguimos equilibrar na vontade e a nossa melhor condição técnica prevaleceu”, declarou o técnico do Independência, Eric Rodrigues.

Babal lamentou

Para o goleiro Babal, o Vasco perdeu a oportunidade de triunfar no primeiro jogo do Estadual. “Poderíamos ter definido a partida no início do segundo tempo. Precisamos seguir trabalhando forte porque o nosso próximo confronto é contra o Rio Branco e o objetivo do Vasco é a classificação”, afirmou Babal.