Inscrições para o concurso do TJAC iniciam nesta quarta-feira; saiba como participar

As inscrições para o concurso efetivo do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) iniciaram nesta quarta-feira (7). São ofertadas, ao todo, 91 vagas para contratação imediata de nível médio e superior, e mais 1.460 de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 7.571,20.

O encerramento das inscrições é no dia 1º de março, até às 17h, e devem ser feitas, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.institutoverbena.ufg.br. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário de inscrição (após isso será gerado o boleto) e efetuar o pagamento, no valor de R$ 100 para cargos de nível médio, e R$120,00 para ensino superior.

Os servidores serão distribuídos nas 18 comarcas do estado do Acre e também nas unidades administrativas do TJAC, nas cidades de Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

As vagas de ensino médio estão divididas entre os cargos de técnico judiciário, nas áreas de agente de Polícia Judicial, técnico em Microinformática, técnico Judiciário e técnico em Segurança do Trabalho.

Já nas vagas de nível superior, divididas no cargo de analista judiciário, as áreas são: analista de Banco de Dados; analista de Ciência de Dados, analista de Infraestrutura de TI; analista de Redes de Computadores; analista de Monitoramento de TI; analista de Negócios de TI; analista de Projetos de TI; analista de Segurança da Informação; analista de Sistemas; analista de Suporte; e web designer.

Além disso, outras áreas para nível superior estão contempladas no edital: Administrador; Arquiteto; Arquivista; Comunicação Social; Contador; Direito (área administrativa e judicial); Economista; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; Estatístico; Fisioterapeuta; Médico; Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Serviço Social; e Oficial de Justiça.