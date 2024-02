Inscrições para docentes no processo seletivo do Ieptec e EJA se encerram nesta quinta-feira

As inscrições no processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de Profissional Bolsista Docente Mensalista do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) se encerram nesta quinta-feira, 8.

O recrutamento se deve a uma articulação entre a autarquia do governo do Estado e o Departamento de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A execução dos cursos de Qualificação Profissional Articulada à Educação de Jovens e Adultos, sob a responsabilidade do Ieptec, acontecerá nas escolas de educação básica que ofertam a modalidade EJA. Dessa forma, o candidato precisa estar ciente da disponibilidade para trabalhar, prioritariamente, no período noturno, conforme a necessidade da instituição.

Para participar é preciso possuir os requisitos mínimos, sendo eles: nível médio completo ou nível técnico completo ou nível superior completo (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo). Os profissionais que forem selecionados atuarão com mediação em sala de aula.

Os cursos são: confeitaria, salgadeiro, pizzaiolo, recepção e atendimento, cabeleireiro, segurança do trabalho, frentista, montagem e reparação de computadores, operador de computadores, operador de caixa, vendas, assistente de contabilidade, engenharia agronômica (agricultura orgânica), refrigeração e climatização, enfermagem ou técnico em enfermagem (experiência em cuidados com idosos), assistente administrativo, pedagogia.

As vagas contemplam todos os municípios do Acre. Quanto aos valores das bolsas, variam de R$ 1.700 a R$ 2.400, dependendo do nível de escolaridade. A carga horária de trabalho é flexível, podendo atingir 25h semanais.

As inscrições estão abertas até às 23h59min. e acontecem somente no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, onde o candidato tem acesso ao edital com todas as informações sobre o certame, bem como aos links com os formulários de inscrição por município, e ao modelo de currículo oficial.