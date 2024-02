iOS 17.4: o que esperar da nova atualização no sistema do iPhone

O iOS 17.4 deve ser lançado em março pela Apple. A atualização do sistema operacional do iPhone e demais dispositivos da companhia deve trazer novidades na Proteção de Dispositivo Roubado, recurso disponibilizado em janeiro com a atualização do iOS 17.3. Usuários que testaram as três versões beta do sistema também apontam para a adição de novos emojis, aprimoramento de funções da assistente Siri e transcrições no Apple Podcasts. A seguir, confira mais detalhes sobre o iOS 17.4.

Quando o iOS 17.4 será lançado?

A expectativa é de que a nova atualização do iOS seja lançada na primeira semana de março. Não é comum haver uma data tão específica para uma nova versão do sistema da Apple. Desta vez, porém, especialistas apontam que a empresa precisa adotar mudanças estabelecidas na Lei dos Mercados Digitais na União Europeia e tem um prazo até 6 de março para cumprir essa tarefa. Há, portanto, a expectativa de que o iOS 17.4 seja disponibilizado nesta data, ou antes.

Novos recursos esperados no iOS 17.4

1. Mudanças na App Store

Seguindo as diretrizes da Lei dos Mercados Digitais na União Europeia, a Apple dará para ofertas de aplicativos de marketplaces alternativos, não apenas a App Store. A mudança é algo inédito no sistema. A empresa informou que a novidade inclui “novas APIs e ferramentas que permitem aos desenvolvedores oferecerem seus aplicativos iOS para download em marketplaces alternativos”. É importante ressaltar, porém, que para que o aplicativo baixado fora da App Store seja usado no iPhone, a plataforma terá que passar pelo processo de aprovação da Apple. Os usuários poderão gerenciar o acesso de desenvolvedores e definir um marketplace padrão nas configurações do dispositivo.

2. Atualização na Proteção de Dispositivo Roubado

No iOS 17.4 a Apple deve adicionar mais uma camada de segurança no recurso de Proteção de Dispositivo Roubado. Os usuários poderão ativar o atraso de segurança quando configurações de segurança do telefone forem alteradas. Antes, só havia a opção de atraso quando o celular estava longe de locais definidos como seguros.

3. Novos Emojis

A próxima atualização do sistema operacional da Apple também pode incluir novos emojis. Eles foram disponibilizados na versão beta do iOS 17.4. O site Emojipedia mostrou em janeiro que a empresa disponibilizou 118 novos ícones para usar em textos, conversas e postagens nas redes sociais. A lista inclui uma fênix, um limão, smileys balançando a cabeça para cima e para baixo e uma série de emojis que identificam formações familiares.

x

4. Transcrições no app Apple Podcasts

Quem já testou a versão beta do iOS 17.4 também está com a expectativa de que a Apple disponibiliza na atualização oficial a possibilidade de acessar transcrições no app Apple Podcasts. As transcrições são geradas automaticamente pela empresa e ficam disponíveis logo após a publicação de um episódio. A interface é semelhante ao recurso que mostra as letras das músicas no Apple Music. O usuário pode pesquisas nas transcrições e pular para alguma parte específica do episódio guiando-se pelo texto.

5. Atualização da Siri