Jogador acreano Tomate anuncia adeus aos gramados: “Futebol me abandonou”

O jogador acreano Eduardo Silva, mais conhecido como Tomate, jovem goleiro que ficou famoso no Brasil após sua reação ao ser substituído na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, anunciou nesta terça-feira (6), em suas redes sociais, a desistência da carreira no futebol.

Tomate, que era jogador do Andirá, clube acreano, após a repercussão do vídeo, chegou a ser emprestado ao clube carioca Botafogo, onde conquistou o título da Copa Rio Sub-20.

O atleta, então, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Após um período de recuperação, ele retornou ao Andirá. Desde então, Tomate estava “sumido” do futebol. Em um vídeo publicado na sua página no Instagram, ele falou sobre os rumos que sua carreira como goleiro seguiram.

“Depois que eu fiz a cirurgia no meu joelho, o cenário do futebol escureceu. Tomei muito golpe de pessoas que se aproveitaram da minha inocência. O Tomate que fala hoje aqui cometeu vários erros e estou em uma nova fase da minha vida”, conta.

Tomate revelou, ainda, que deixou os gramados após a falta de oportunidades e passou a divulgar jogos de apostas, com os quais recebeu várias críticas.

“Foram contratos de publicidade que eu tive que fechar para trazer comida para minha mesa e custear alguns materiais de estudos. Sempre falei do jogo responsável para a galera, e tem gente que não se importa com o outro lado, mas foi o que me restou depois que o futebol me abandonou”, explica.

Abertura do Complexo Tomate

Eduardo anunciou, também, a abertura de um complexo esportivo, que segundo ele, deverá proporcionar a outras pessoas oportunidades em suas carreiras.

“Eu vi muitas coisas nos bastidores que me fizeram pensar diferente e depois de tanto me verem como uma oportunidade, eu decidi realmente me tornar uma oportunidade. O Complexo Tomate vai ser um lugar onde cada um vai depender de si, porque vou disponibilizar todos os recursos através das minhas conexões para tornar isso possível”, revela.

Segundo o ex-atleta, ele já está trabalhando na criação do espaço há algum tempo e contará com a ajuda de muitas pessoas que desejam contribuir com seu novo sonho, que por enquanto ainda está no papel.