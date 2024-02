Jordão enfrenta a pior alagação da história; hospital é invadido e famílias estão desabrigadas

O município de Jordão, localizado no interior do Acre, está enfrentando a pior cheia da sua história. Um vídeo gravado pelo senador Alan Rick, neste sábado (24), mostra o drama enfrentado pela população. O prefeito do município, Naudo Ribeiro, decretou situação de emergência.

São centenas de pessoas e famílias atingidas. Barcos já estão sendo utilizados para percorrer a cidade, que está debaixo d’água. Cinco bombeiros foram enviados para o local, de avião, para ajudar no socorro às famílias.

Alan já acionou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que também é responsável pela Defesa Civil Nacional.

Imagens também mostram o hospital da cidade já alagado. Confira!