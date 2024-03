Jornalista e escritor acreano Pitter Lucena lançará livro na 4ª Conferência Nacional de Cultura

O renomado jornalista e escritor acreano Pitter Lucena, foi escolhido pelo Ministério da Cultura para lançar seu mais recente livro durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, um evento de destaque no calendário cultural do país. Com o título “Despertar em Clausura – O Renascer em Meio às Limitações da Vida”, a obra promete emocionar e inspirar os leitores com a história do filho especial do autor, Leonardo.

A conferência, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de março, contará com três dias dedicados ao lançamento de livros, nos quais cerca de duzentos títulos serão apresentados ao público. O formato escolhido para os lançamentos será uma feira de livros, onde os escritores terão a oportunidade de expor suas obras e interagir diretamente com os leitores.

“Despertar em Clausura” é uma obra que mergulha nas complexidades da vida de Leonardo, filho especial de Pitter Lucena, explorando os desafios e as pequenas alegrias que permeiam o cotidiano da família. Com uma narrativa sensível e envolvente, o autor convida os leitores a refletirem sobre o amor, a resiliência e a beleza que podem ser encontrados mesmo em meio às limitações da vida.

O convite para o lançamento na 4ª Conferência Nacional de Cultura é um reconhecimento ao talento e à relevância do trabalho de Pitter Lucena no cenário cultural brasileiro. O autor se diz honrado com a oportunidade de compartilhar sua história e sua obra com o público presente no evento, e espera que “Despertar em Clausura” possa tocar os corações dos leitores e inspirá-los a enxergar a vida sob uma nova perspectiva.

Com o lançamento do livro de Pitter Lucena, a 4ª Conferência Nacional de Cultura promete ser um espaço de celebração da diversidade literária brasileira, onde escritores e leitores se encontrarão para compartilhar experiências, trocar ideias e celebrar a riqueza cultural do país.