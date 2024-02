Jovem motociclista morre após bater na traseira de caminhão estacionado

Um jovem de aproximadamente 22 anos, identificado como Kelvim Tailam Bispo Assunção, morreu após bater de moto na traseira de um caminhão que estava estacionado.

O acidente ocorreu na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Socialista, nas primeiras horas desta segunda-feira (26), em Porto Velho (RO).

Conforme informações colhidas no local pela equipe do Portal SGC, o jovem motociclista seguia pela Avenida Rio de Janeiro, sentido bairro. Quando em dado momento atingiu a traseira do caminhão baú que estava estacionado às margens da via.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou ao local o rapaz já estava sem vida.

A PM (Polícia Militar) também foi acionada. Até a última atualização desta matéria, não há informações sobre o que teria causado esse grave acidente.