Kéfera come gelatina com pepino após polêmica: “Mais do que nunca”

Kéfera recebe críticas

O tema gerou um grande debate nas redes sociais, e internautas acusaram a influencer de impulsionar a compulsão alimentar.

“A Kéfera fazendo um desserviço gigantesco nos stories, incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet quando tiverem vontade de doce e como estratégia pra tratar compulsão. Triste demais (porém zero surpresas) uma pessoa com tanta influência fazer isso”, disse uma internauta.

“O drama de Kéfera vendendo transtorno alimentar na internet”, disparou outro. “A Kéfera sofre de compulsão alimentar e de acordo com os seguidores faz tratamento para tal com profissionais, o que torna preocupante ainda mais a atitude dela. Deu vontade de comer um doce? Coma! E siga sua rotina alimentar depois disso”, opinou um terceiro.

Influencer se explica

Após a repercussão do caso, Kéfera rebateu as críticas dos internautas e explicou que, de fato, gosta de comer pepino com gelatina em pó. Ela, no entanto, deixou claro que sempre indicou a busca por profissionais da saúde.

“É uma parada que eu gosto de comer, fazer o que. Eu vim de uma semana falando sobre cuidado com compulsão alimentar, a importância de buscar ajuda profissional, aí vem a galera que não acompanha e pega um negócio pra causar”, apontou.

“Quem ficou engatilhado com a história do pepino com gelatina porque achou um incentivo… não sei nem como explica. Nunca passei dicas de dieta ou de treino aqui, eu mostro o que eu faço, e esses dias eu estava comendo um monte de chocolate”, completou.