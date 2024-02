Laerte Gomes destaca parceria entre Poderes Executivo e Legislativo; confira

Representando os 24 deputados estaduais na sessão solene de abertura oficial do ano legislativo que aconteceu na tarde desta terça-feira (27), o líder do Governo na Casa de Leis, deputado estadual Laerte Gomes (PSD), abriu seu pronunciamento parabenizando o trabalho da Mesa Diretora e a gestão do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Solidariedade).

“Em nome do presidente desta Casa, deputado Marcelo Cruz, cumprimento todos os nossos deputados estaduais, em especial, nossa bancada feminina e aproveito para cumprimentar toda a Mesa Diretora, que tem feito um trabalho brilhante à frente deste parlamento que, com a sabedoria e o discernimento do nosso presidente Marcelo Cruz, tem conduzido, muito bem, os destinos desta Casa. Parabéns presidente, por junto com nosso governador, coronel Marcos Rocha e com os demais chefes de Poderes, construir essa paz que Rondônia vivencia nos últimos tempos”, declarou o deputado.

O parlamentar também agradeceu a presença do governador Marcos Rocha, na solenidade acompanhado da primeira-dama, Luana Rocha e do vice-governador, Sérgio Gonçalves. O líder do Governo também destacou a atuação do chefe do Poder Executivo de Rondônia.

“O governador Marcos Rocha tem conduzido nosso estado com muita inteligência, muita paz, amor, união e temor a Deus. O resultado dessas ações, é o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns governador, pela sua forma de governar, pelo que o senhor tem feito pelo estado de Rondônia e, principalmente, pela população mais carente desse estado, pela qual fomos eleitos para governar e para cuidar”, disse o deputado.

Após direcionar cumprimentos às demais autoridades e representantes dos Poderes de Rondônia, convidados e servidores presentes, Laerte Gomes falou sobre o início do ano legislativo e destacou a força da Casa de Leis rondoniense.

“Verdadeiramente, aqui é a casa do povo. É aqui que estão os grandes debates, as grandes demandas, é aqui que os problemas chegam e de onde são levados ao Poder Executivo. A Assembleia Legislativa, nos últimos anos, em especial no ano de 2023, tem dado uma agilidade rápida aos projetos dos poderes que aqui chegam. A Assembleia tem cumprido sua missão e seu papel. Mesmo diante de projetos mais polêmicos, essa Casa jamais se furtou em dar celeridade na análise e na votação de projetos. Uma Casa que aprovou 100% das matérias do Poder Executivo que aqui chegaram, assim como, 100% das matérias do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública”, afirmou o deputado.

Laerte Gomes acrescentou ainda, que o trabalho da Assembleia Legislativa tem ajudado todos os Poderes a construir uma harmonia que, segundo o parlamentar, “faz o Estado trabalhar em paz”.

“Rondônia cresce, desenvolve, nosso orçamento cresce e, muito disso, é fruto do momento que o Estado vive, de respeito. Os Poderes, com sua independência, que é constitucional, mas com o respeito entre ambos, conforme está na nossa Constituição. Em nome dos demais deputados estaduais, posso afirmar que fico muito feliz em ver que todos os representantes de Poderes aqui do nosso estado estão presentes hoje, na abertura oficial do ano legislativo. Isso mostra o respeito a essa Casa, e o comprometimento com o estado de Rondônia”, ressaltou o parlamentar.

Ao concluir, Laerte Gomes, mais uma vez, destacou a importante parceria entre Poder Executivo e Poder Legislativo.

“A parceria entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, mesmo tendo cada poder o seu pensamento, posição política, parlamentar, enfim, mesmo assim, há esse respeito de ambas partes. Uma parceria de trabalho que tem feito Rondônia crescer. Deixo aqui agradecimentos a todos os chefes de Poderes, ora aqui representados e dizer que todos os deputados estão de portas abertas para debater e discutir o que é bom para Rondônia e, principalmente, o que é bom para nossa população. Obrigado e uma abraço a todos”, concluiu o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes.