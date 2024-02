Laerte Gomes destina recursos para realização de exames laboratoriais nas UBSs de Ji-Paraná

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD), destinou e já está empenhado o recurso no valor global de R$ 236.794,00 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais) para atender as demandas de custeio de exames laboratoriais visando atender as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ji-Paraná.

O recurso atende o pedido do médico e vereador Dr. Edinho Fidelis para os serviços terceirizados de exames para as demandas da secretaria municipal de saúde e já está disponível na conta da prefeitura.

Laerte Gomes tem desenvolvido um mandato municipalista e participativo, trabalhando em prol da melhoria da saúde pública e do bem-estar dos cidadãos Jiparanaenses.

“Esse importante recurso atenderá a população de Ji-Paraná e demais localidades da região central. Lembrando que esse foi um pedido do vereador Dr. Edinho Fidelis, que assim como eu, também se preocupa em prestar um bom serviço na saúde do município”, destacou o parlamentar.