Lebron incendeia Lakers e comanda virada épica sobre Clippers na NBA

Que noite para LeBron James. Aos 39 anos de idade, o jogador mostra que ainda tem muito para entregar em quadra na NBA. Ele foi o comandante de uma virada história dos Lakers sobre os Clippers no clássico de Los Angeles na noite desta quarta-feira (28/2). Vitória do time de Lebron por 116 a 112 na Crypto.com Arena, na Califórnia.

Após um início equilibrado, os Clippers abriram no segundo período, sob o comando de Kawhi Leonard e James Harden. O placar anotava 66 a 52 no placar.

A diferença só crescia, com os Clippers embalados. E a desvantagem dos Lakers chegou a 21 pontos no último quarto. E foi neste momento que Lebron James chamou a responsabilidade para si. Aos adversários, restou observar e tentar resistir. Sozinho, ele anotou 19 pontos apenas no quarto período e liderou a virada improvável, que permite que os Lakers continuem sonhando com uma temporada mais longa em 2024.

Com o resultado, os Lakers ficam na nona posição da Conferência Oeste com 32 vitórias e 28 derrotas. Os Clippers permanecem na quarta colocação com 37 vitórias e 20 derrotas.

40.000 pontos

Lebron James foi o melhor jogador em quadra, com números impressionantes: anotou 34 pontos – foi o cestinha da partida, pegou seis rebotes e deu oito assistências. Lebron também fez sua melhor marca na temporada em um único período. E, na carreira, se aproxima dos 40 mil pontos na NBA.