Levantamento revela que 52% dos quase 600 mil eleitores do Acre são mulheres

Um levantamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) aponta que o eleitorado feminino no Acre representa expressivos 52%, totalizando 303.832 eleitoras, enquanto os homens correspondem a 48%, somando 284.599 eleitores, desconsiderando a identificação sexual e nomes sociais.

Os dados de 2022 do TRE do pleito anterior revelam que 23,4% (139.122) dos eleitores estão na faixa etária de 25 a 34 anos, 21,56% (126.848) entre 35 e 44 anos, e 21,33% (125.514) entre 45 e 59 anos. A pesquisa destaca a presença de 2,17% (12.769) de jovens de 16 e 17 anos, e 2,02% (11.900) de eleitores com mais de 79 anos.

Quanto à escolaridade, a maioria dos eleitores acreanos possui ensino médio completo, totalizando 139.325 eleitores, seguido por eleitores com ensino fundamental incompleto (117.103) e ensino médio incompleto (102.165). A análise também revela que 6,18% do eleitorado está acima dos 70 anos, não sendo obrigados a votar. Esses dados fornecem um panorama abrangente para entender a dinâmica eleitoral e as estratégias dos candidatos na busca pelos votos no Acre.