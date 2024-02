Longo destina emenda à recuperação de ponte do Ramal do Granada e recebe agradecimento da população

Um dos maiores incentivadores e apoiadores da recuperação da parte asfáltica do Ramal do Granada, em Acrelândia, o deputado Pedro Longo participou nesta sexta-feira (23) da assinatura da ordem de serviço da obra, que está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

A recuperação conta com um investimento de R$ 240 mil, a partir de recursos destinados por meio de emenda parlamentar do deputado Pedro Longo.Em agradecimento a Longo, a comunidade colocou uma faixa no local do evento, citando a contribuição do deputado. Também participaram do momento os diretores do Deracre, o ex-prefeito Everaldo Caetano, o deputado André Vale e o vereador Sionayton, que é também pré-candidato à prefeito de Acrelândia.

“Cada dia que passa, nós do Granada nos sentimos mais contemplados pelo deputado Pedro Longo, que novamente consegue recursos para esta obra tão importante para podermos escoar nossa produção”, disse o ex-vereador e líder comunitário Moisés Fabroni.

Pedro Longo agradeceu à diretoria do Deracre pela disponibilidade de realizar a ação mesmo no período de chuvas e destacou o espírito empreendedor da comunidade do Granada, que gera renda e empregos em grande quantidade.

“Esta ação se soma a outras desenvolvidas pelo nosso gabinete, como melhorias na segurança pública e nos serviços de energia elétrica, o que acaba por impactar positivamente nas atividades agrícolas e industriais na região, que é considerada uma das mais produtivas do Acre”, disse o deputado.