Luan Santana e Jade Magalhães reatam namoro após 3 anos separados

Mais de três anos após o fim do relacionamento, Luan Santana e Jade Magalhães estão juntos novamente. Segundo Lucas Pasin, do UOL, o casal está curtindo uma espécie de lua de mel no México.

A reaproximação entre os dois teria começado em dezembro deste ano, para alegria de amigos em comum, familiares e fãs de Luan, que torciam por uma reconciliação entre eles.

Luan e Jade ficaram juntos por 12 anos, entre idas e vindas. O relacionamento chegou ao fim em outubro de 2020, por decisão de Luan. Jade teria sido pela surpresa e chegou a bloquear o cantor nas redes sociais.