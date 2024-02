Lucas Lima publicou vídeo nesta quinta-feira (1/2) em que mostra detalhes do apartamento onde está morando após se separar de Sandy e deixar a casa em que vivia com a cantora e o filho, Theo, em Campinas, no interior de São Paulo.

Móveis, estante de livros, plantas, boletos e um sofá de couro estão entre os itens que aparecem no vídeo produzido por Lucas Lima para brincar com o fato de ser distraído e sempre esquecer um item importante ao sair.

Veja o vídeo: