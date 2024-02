Luiz Gonzaga celebra colaboração com União Europeia em projeto de recuperação sustentável

Na manhã deste sábado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Luiz Gonzaga, participou de uma significativa agenda com Sonja Cappello, representante da União Europeia. Os principais temas discutidos foram a cooperação União Europeia-Brasil no âmbito do Projeto “Recuperação Produtiva Sustentável para Paisagens Resilientes, Estado do Acre, Amazônia”, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

O projeto executado pelo IPAM, em colaboração com instituições como EMBRAPA, CDSA, IMC, Secretarias Municipais e Estaduais, Universidade Federal do Acre, Cooperativas e Associações de produtores rurais, visa recuperar áreas degradadas, focando na melhoria do uso do solo, diversificação da produção e geração de renda, alinhando-se às políticas públicas estaduais e federais.

Segundo Sonja Cappello, a missão no Acre é avaliar positivamente as parcerias já estabelecidas, destacando a importância da colaboração ativa das instituições para fortalecer os objetivos do projeto. Ela ressaltou que, após o primeiro ano de implementação, o projeto tem mais três anos pela frente e pode servir como um modelo piloto escalável para outras regiões.

Luiz Gonzaga expressou sua gratidão à Comunidade Econômica Europeia pelo financiamento do projeto e ao IPAM por seu papel fundamental. Ele enfatizou que o projeto é crucial para o desenvolvimento econômico da região, promovendo o crescimento da economia local e aproveitando o potencial de desenvolvimento da região.

O analista de pesquisa e coordenador de projetos do IPAM, Liedson Sampaio, ressaltou a importância da presença do presidente da assembleia legislativa na reunião, destacando que essa colaboração facilita a execução do projeto. Ele explicou que o foco está na recuperação de áreas degradadas, tornando-as produtivas por meio de práticas como recuperação de pastagem e plantio de espécies florestais.