Lula define juiz de tribunal que vai julgar cassação de Sergio Moro

De acordo com interlocutores de Lula, a disputa pela vaga do TRE do Paraná tomou mais tempo e energia dos auxiliares do petista no Palácio do Planalto do que as polêmicas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que suspendeu as multas bilionárias impostas à J&F e à Odebrecht em seus acordos de leniência, com impacto de mais de R$ 14 bilhões aos cofres públicos.