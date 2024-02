Aloysio Nunes reuniu-se também com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

No comunicado divulgado pela ApexBrasil, a agência destacou que o tucano será fundamental para expandir os negócios no Brasil no cenário internacional.

“Estamos felizes em poder contar com toda a experiência para o nosso #TimeApex. Com uma vasta bagagem política e expertise em relações exteriores e comércio internacional, ele terá entre suas missões consolidar a imagem do Brasil na região”, escreveu a agência em uma publicação no Instagram.

O tucano foi deputado federal e senador pelo PSDB por São Paulo. Ele também atuou como ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC).

No ano passado, Aloysio Nunes foi convidado pelo presidente da ApexBrasil para representar a agência em Bruxelas.