Mais um para coleção! Neymar se presenteia com Rolls-Royce milionário

Dez dias após comemorar os 32 anos, Neymar se presenteou com um Rolls-Royce, cujo valor mais baixo é de R$ 3 milhões. Ele postou um vídeo no Instagram, na quarta-feira (14/2) , mostrando a frente do carro mais novo de sua coleção. Ao fechar contrato com o time Al-Hilal no ano passado, uma das exigências do atleta teria sido receber oito veículos de luxo, que juntos passariam dos R$ 20 milhões.

Adepto por publicar fotos e vídeos em preto e branco no Instagram, o jogador do Al-Hilal Saudi Football Club legendou o carro com a seguinte frase: “Novo filho.”

O craque também é dono de uma Ferrari 458 Spider e a Ferrari GTC4Lusso. Antes de entrar no atual time, ele exigiu vários carros, todos avaliados na casa dos milhões: um Bentley Continental GT de mais de R$ 2 milhões no Brasil; um Aston Martin DBX, que custa R$ 2,6 milhões; um Lamborghini Huracán de R$ 5 milhões; e um Mercedes-Benz Classe G Wagon de R$ 2 milhões. No último Natal, o jogador e sua irmã, Rafaella, presentearam a mãe, Nadine, com um carrão.