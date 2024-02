Marceneiro é agredido violentamente a pauladas enquanto trabalhava, em Rio Branco

Um homem identificado pelo nome de Manoel Tavares de Almeida, 66 anos, foi agredido a pauladas enquanto exercia suas atividades profissionais de marceneiro no início da noite desta sexta-feira (02), no bairro Eldorado, na parte alta de Rio Branco (AC).

O agressor, até o momento não identificado, surpreendeu Manoel na marcenaria, tomando posse de um pedaço de madeira e desferindo vários golpes na cabeça do idoso. O ataque deixou Manoel gravemente ferido, caído no chão, enquanto o agressor fugia do local, sem deixar pistas sobre seu paradeiro.

Populares que presenciaram a cena agiram rapidamente, prestando socorro a Manoel e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma viatura de suporte básico foi enviada ao local, onde os socorristas encontraram a vítima desorientada, apresentando ferimento corte contuso (FCC) na cabeça. Procedimentos de estabilização foram realizados no local antes de Manoel ser encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Após ser atendido pela equipe médica plantonista do setor de trauma, Manoel teve que ser entubado e encaminhado para o centro cirúrgico do hospital devido à gravidade das agressões sofridas.

A Polícia Militar foi acionada e militares do terceiro batalhão estiveram no local, buscando informações sobre o agressor e realizando buscas na tentativa de localizá-lo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.