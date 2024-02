Marquinhos ganha a disputa e será titular na estreia da Adesg

Na disputa entre Marquinhos e Gabriel Magela por uma vaga no meio-campo da Adesg, o técnico Zé Marco fez a opção pela marcação e Marquinhos será titular no Leão na estreia do Campeonato Estadual. A partida contra o Andirá vai ser realizada neste sábado, 17, às 15 horas, no Florestão.

“Com o Marquinhos tem uma bola aérea mais forte e muita marcação. A estreia é sempre um jogo perigoso e por isso um pouco de cautela é sempre importante”, afirmou Zé Marco.

Time ofensivo

Zé Marco montou um time ofensivo e vai ter o atacante com Pedro, Alan e Radames. “Vamos jogar em busca do gol, mas os atacantes terão a obrigação de fazer a marcação na saída de bola e acompanhar os laterais. Todos foram cobrados nos treinamentos e é preciso executar para podermos ter a possibilidade de vitória”, afirmou o treinador.

Bolas paradas

O elenco da Adesg faz um treinamento de bolas paradas na manhã desta sexta, 16, a partir das 8h30, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, e fecha a preparação.