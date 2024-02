MC Daniel, Lauana Prado e discussão por ciúmes: o 2º dia de Casa na Barra

O segundo dia de Casa da Barra de Carlinhos Maia contou com shows de MC Daniel, Lauana Prado e mais climão entre os participantes. Se no primeiro dia, o enredo girou em torno de Caio e Luan, neste segunda noite a coisa não foi diferente. O casal formado na última temporada do reality segue causando e muito!

Para apimentar ainda mais a história, Carlinhos preparou um jogo que definiu que Luan teria de dormir com Gustavo Rocha após beberem sozinhos uma garrafa de champagne. Caio, é claro, não ficou nada contente e disse só confiar 50% em seu amado. Será que este romance vai durar até o final dessa edição?

Shows

A música ficou por conta de Lauana Prado e MC Daniel, que rendeu vários memes com Vanessa Apois, que disse achar o funkeiro parecido com um traficante.

“Eu acho ele muito lindo, parece um traficante lá da minha rua”, disse a participantes da casa. A frase dividiu os internautas.

Pônei vs. Janahorrarya

Durante um dos shows da noite, Pônei e a participante Janahorrarya cairam no tapa após um tirar sarro da caro do outro e Maia, é claro, colocar pilha na briga.

Emily e Babal

Há quem diga que Babal esteja dando em cima de Emily, mas são apenas suposições.

No vídeo, publicado no story do Carlinhos Maia, a personagem Janahorrarya explanou que viu Babal olhando pra Emily, no entanto, a influenciadora afirmou que não quer o ex. “Emily não quer Babal, eu estava dizendo a ela que ele estava olhando pra ela”, disse a personagem.