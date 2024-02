Depois de alguns dias que Vanessa Lopes saiu do BBB24, após ter um suposto surto, o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva emitiu um boletim médico esclarecendo o real estado de saúde da tiktoker, que vem se tratando desde a sua saída do programa. “Privacidade e empatia com o quadro”, disse um trecho do comunicado.

“A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico”, completou a equipe médica, garantindo que a ex-BBB está sendo monitorada por 24 horas. Vanessa está recebendo cuidados em sua casa e, segundo os profissionais, já pode voltar, aos poucos, à vida normal: “Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado”. Momento que Vanessa Lopes desiste do BBB24 Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do BBB24, no último dia 19. A tiktoker já vinha preocupando os participantes e o público com suas reações e atitudes dentro da casa. Vanessa foi até a sala, tentou apertar o botão, mas foi impedida por Nizam: “Por favor, não, por mim”. MC Bin Laden também tentou: “Pelo amor de Deus, não faz isso”. A sister chegou a voltar para o sofá, mas na sequência, a criadora de conteúdo levantou, apertou o botão e desistiu do programa. “Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, afirmou antes de apertar.