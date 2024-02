Mendonça vota por absolvição ou pena de até 5 anos para réus do 8/1

O ministro alega que são improcedentes: a pretensão acusatória nas acusações de golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima edeterioração de patrimônio tombado. Absolve também da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada.

“No meu sentir, não restou suficientemente demonstrada a prática, pela parte requerida, do delito do art. 359-L, do Código Penal, o qual pune com pena de 4 a 8 anos de reclusão quem “tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais”, diz Mendonça em um dos 29 votos.

Até o momento, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Luiz Fux votaram pela condenação, com penas que variam de 14 a 17 anos de reclusão, além de multa de R$ 30 milhões por danos coletivos. Os ministros Cristino Zanin e Edson Fachi votaram pela condenação, mas discordam da dosimetria da pena em alguns casos.

Esta é a sétima leva de julgamentos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O STF condenou, até o momento, 30 réus, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão.

Caso as condenações, no momento com maioria, se confirmem, os julgados terão de pagar indenização, a título de danos morais coletivos, no valor mínimo de R$ 30 milhões. A quantia será quitada de forma solidária com todos os condenados pelos atos antidemocráticos.

Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado; e deterioração de patrimônio tombado.

Conheça os nomes que são julgados em plenário virtual até 00h desta segunda:

Carlos Antonio Silva

Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva

Claudinei Pego da Silva

Cleodon Oliveira Costa

Dirce Rogerio

Edilson Pereira da Silva

Eric Prates Kobayashi

Francisca Hildete Ferreira

Igilso Manoel de Lima

Ilson Cesar Almeida de Oliveira

Ivanes Lamperti

Jaqueline Konrad

Jesse Lane Pereira Leite

Joanita de Almeida

Jose Carlos Galanti

Josias Carneiro de Almeida

Josiel Gomes de Macedo

Josilaine Cristina Santana

Josino Alves de Castro

Maria Cristina Arellaro

Matheus Dias Brasil

Matheus Fernandes Bomfim

Nelson Ferreira da Costa

Paulo Cesar Rodrigues de Melo

Sandra Maria Menezes Chaves

Sergio Amaral Resende

Sipriano Alves de Oliveira

Valeria Gomes Martins Villela Bonillo

Ygor Soares da Rocha