Milionário espanca a namorada por se sentar ao lado de casal gay em restaurante

O herdeiro milionário de uma empresa produtora de açúcar nos Estados Unidos foi preso na semana passada acusado de bater na namorada por ter ficado “irritado” por estarem sentados ao lado de um casal gay em um restaurante em Palm Beach, na Flórida. O homem foi identificado como Alexander Fanjul, de 38 anos. As informações são do jornal Extra.

Foi um vizinho do casal que ouviu a mulher gritando em desespero e acionou a polícia. Ao chegar ao local, agentes encontraram o suspeito em pé em cima da mulher, que estava com o rosto sangrando.

Em depoimento, a namorada do milionário disse que namorava Fanjul há um ano e meio. Os dois saíram para jantar e o herdeiro ficou com raiva porque os dois estavam sentados ao lado de um casal homossexual no restaurante. Quando a mulher disse para ele “esquecer o que havia ocorrido”, Fanjul explodiu.