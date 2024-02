Milton Nascimento se emociona ao ouvir sua música em “Renascer”; veja

Milton Nascimento se emocionou ao ouvir a sua canção na trilha sonora da novela “Renascer”, da TV Globo. Nesta segunda (05), o cantor compartilhou um vídeo em suas nas redes sociais enquanto assistia à passagem de tempo da novela ao som da música “Clube da Esquina N° 2”, canção escrita por ele, Lô Borges e Márcio Borges.

Seu filho, Augusto Nascimento, que registra o momento, perguntou ao pai se ele tinha gostado da trilha sonora e emocionado, o cantor divide: “Nossa Senhora”. Na legenda do post, Bituca ainda escreveu: “Quando um noveleiro escuta sua música na novela”. Confira:

A segunda fase da novela se iniciou nesta segunda-feira (05). Com isso, a narrativa sofrerá um salto e apresentará uma versão bem-sucedida do protagonista José Inocêncio, que deixa de ser interpretado por Humberto Carrão e passa a ser vivido por Marcos Palmeira. A história, então, se passará mais de 30 anos mais tarde do que a primeira cena da novela.