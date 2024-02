Monitoramento via satélite alerta para elevação de até 90 cm do Rio Acre neste sábado

As autoridades responsáveis pelo monitoramento ambiental na região do Acre emitiram um alerta na noite desta sexta-feira (23). De acordo com os dados obtidos por meio de satélites, prevê-se uma elevação significativa no nível do Rio Acre, podendo atingir até 90 centímetros, até o início da noite de sábado.

Na medição das 18h desta sexta-feira (23), a Defesa Civil informou que o rio marcou 14,4 m, um aumento de 19 cm em relação à medição das 15h, quando o afluente marcou 13,85m. A cota de transbordamento é 14 metros e a cota de alerta é 13,50. Caso a previsão esteja correta, o rio Acre deve alcançar 15,30 metros na medição das 18h deste sábado (24).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, em Rio Branco, pelo menos 720 famílias estão em áreas de risco e estão sendo monitoradas. Dessas, 600 são famílias que moram em áreas de risco sofrem com a inundação pela cheia do Rio Acre. Além disso, a Defesa Civil de Rio Branco começou a limpeza de toda a área do Parque de Exposições e a construção dos abrigos provisórios para as famílias atingidas.

Além disso, a Prefeitura tem cinco escolas em Rio Branco já recebendo moradores desalojados. Boa parte estão em locais estratégicos, próximos aos bairros atingidos pelas enxurradas e enchentes dos igarapés. São elas:

Escola Alcimar Nunes Leitão, bairro Universitário;

Escola Álvaro Vieira da Rocha, bairro Conquista;

Escola Anice Dib Jatene, bairro Geraldo Fleming;

Escola Ilka Maria de Lima, bairro Mocinha Magalhães;

Escola João Paulo 2, bairro Sobral.