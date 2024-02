Morre Ivo Tomé, empresário e pecuarista acreano, vítima de infarto

Um dos empresários mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, o pecuarista Ivo Tomé de Oliveira, morreu aos 80 anos, na manhã desta quarta-feira (7), no Hospital do Juruá após um infarto. Ele deixou a esposa e nove filhos.

Tomé se dedicou por mais de 50 anos ao comércio e ao agronegócio local, e é fundador da Casa do Construtor e da Navegação Tomé, referência no transporte fluvial de cargas.

Atualmente, ele morava em Guajará, no Amazonas, onde fica localizada sua fazenda. Local em que se dedicava a atividade da pecuária. Ele era um dos colaboradores ativos do Hospital de Amor, no qual contribuiu para o tratamento gratuito de pacientes com câncer.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cruzeiro do Sul, Tarcísio Barbary, manifestou pesar pela perda e destacou a importância de Ivo Tomé para o desenvolvimento regional. “Ele merece nosso respeito e admiração pelos feitos alcançados e pelos empregos que proporcionou em sua jornada empresarial. Nossos sentimentos à família enlutada”, afirmou, evidenciando o impacto e a reverência que Ivo Tomé conquistou em sua comunidade.

O corpo será velado na Fazenda Tomé, em Guajará (AM). Já o sepultamento será na quinta-feira (8), às 16h no cemitério Jardim da Paz, em Cruzeiro do Sul.