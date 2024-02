O agente operacional do Aeroporto de Cruzeiro, Teogenes Lima de Barros faleceu nesta terça-feira (6). Um dos profissionais mais respeitados da área no Acre, ele era delegado sindical do SINA, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários e integrante da VINCIA Airports.

Nas redes sociais, o governador Gladson Cameli lamentou a morte de Teogenes. “Descanse em paz”.

Ainda não há informação sobre o velório e o sepultamento.