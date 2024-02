Morre Zezé Mortari, antiga militante do PCdoB e uma das mulheres mais queridas do Acre

A professora aposentada Maria José Mortari, conhecida como “Zezé do PCdoB”, faleceu na manhã deste domingo (4), em Rio Branco (AC). Diabética, há pelo menos dois anos ela fazia tratamento renal, através de hemodiálise.

Nascida no interior de São Paulo, tinha 69 anos e vivia no Acre há mais de 40 anos. Foi casada com o professor Marcondes Montysuma, com quem teve dois filhos, Talita e Lucas Mortari. Depois, num segundo casamento, teve uma terceira filha, Paula Mortari.

Moradora antiga do Conjunto Cohab do Bosque e boemia assídua de bares e restaurantes como O Casarão, O Jirau e outros locais festivos, era uma pessoa alegre, que vivia cercada de amigos. Era uma das mulheres mais queridas do Acre.

Nos últimos anos, por conta da doença, mudou-se para um apartamento no Condomínio Via Parque, para ficar mais perto do hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundacre), onde fazia tratamento de hemodiálise.