Motorista atropela mulher e foge sem prestar socorro na rodovia AC-10

No início da noite desta sexta-feira (02), um grave acidente foi registrado na Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, zona rural de Rio Branco (AC). Uma mulher identificada como Tamile da Silva, 28 anos, foi vítima de um atropelamento enquanto caminhava no acostamento em direção à sua residência, após desfrutar de momentos de lazer em um balneário na companhia de amigos.

O incidente ocorreu por volta do km 05 da rodovia, quando repentinamente um veículo de cor branca invadiu o acostamento, atingindo violentamente Tamile. O impacto lançou a vítima ao solo, causando uma queda que resultou em ferimentos graves, especialmente na cabeça, onde ela bateu fortemente.

O motorista, após o atropelamento, fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. Os amigos de Tamile, que presenciaram a cena imediatamente buscaram auxílio de um transeunte que passava pelo local. Com a colaboração do cidadão, conseguiram encaminhar Tamile para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ao dar entrada na unidade de saúde, a vítima foi diagnosticada com um ferimento corte contuso (FCC) na cabeça, além de algumas escoriações pelo corpo.