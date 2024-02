Motorista de aplicativo é espancado e roubado em Rondônia; vítima teve coágulo no olho

Um motorista de aplicativo de 33 anos foi brutalmente agredido por dois criminosos, na madrugada deste domingo (11), na rua Nova Petrópolis com a BR-364, próximo a AABB, em Porto Velho. Os bandidos queriam dinheiro e agrediram o homem com coronhadas na cabeça, o amarraram e o jogaram no porta-malas de seu veículo.

A PM encontrou a vítima em uma empresa, para onde ele correu após o crime. Segundo a ocorrência, o motorista aceitou um chamado, pegando dois jovens nas proximidades da Rua Rio de Janeiro, próximo à Avenida Guaporé. No percurso, eles mostraram uma arma e anunciaram o assalto. O motorista foi amarrado e jogado no porta-malas. A partir daí ele acabou sendo brutalmente agredido com coronhadas na cabeça, o que causou várias lesões e traumas na região encefálica, além de um coágulo no olho lado direito. A vítima também foi agredida com pauladas nas pernas. A todo momento os bandidos exigiam dinheiro e transferências via pix.

Os ladrões fugiram levando cerca de R$ 350 e o celular da vítima. O motorista conseguiu se soltar pouco tempo depois e acionou a PM.