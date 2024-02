São Paulo – Uma mulher de 33 anos foi assassinada com pelo menos 10 tiros enquanto conversava na frente da casa de uma amiga na noite desse domingo (4/2) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A publicitária Dayane Isabel Roncari estava sentada em uma mureta com a amiga quando, de acordo com o boletim de ocorrência, um carro preto parou. Dois homens encapuzados desceram do veículo e começaram a atirar diversas vezes na vítima.

A polícia foi chamada, mas já encontraram Dayane sem vida quando chegaram ao local, no bairro Jardim Maria Goretti, na zona oeste de Ribeirão Preto. Ela foi atingida nas pernas, nas costas, no abdômen, nos seios, braços, rosto e na cabeça e estava caída entre a calçada e a rua.

O delegado Rodolfo Latif Sebba, que chefia a investigação, afirmou ao g1 que todos os indícios levam a crer que o crime foi uma execução. No local do homicídio da mulher, a perícia localizou 30 cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros.

A amiga de Dayane não sofreu nenhum ferimento e ninguém foi preso até o momento.