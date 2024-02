Mulher perde o lábio superior após realizar harmonização facial com PMMA

Foi em 2020 que Mariana Michelini decidiu procurar uma clínica para realizar uma harmonização facial, em Matão, município localizado no interior de São Paulo. Na ocasião, ela fez um preenchimento nos lábios, no queixo e nas maçãs do rosto com o que acreditava ser ácido hialurônico, ativo produzido naturalmente pelo corpo que pode ser reposto através de aplicações injetáveis.