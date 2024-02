Mulher que traiu noivo com tio foi pega em “rapidinha” antes de casar

A famosa “rapidinha” é uma das modalidades de sexo mais queridas no imaginário erótico mundo afora, mas, para algumas pessoas, pode não terminar bem. Foi o caso de uma mulher americana flagrada dando uma rapidinha com o tio do noivo momentos antes de seu casamento.

De acordo com o relato publicado no Reddit, a noiva foi vista no ato com o tio pelo ex-futuro marido pouco antes da cerimônia. Coube a uma das damas de honra avisar aos convidados que o casamento estava cancelado.

E fica a pergunta: o que poderia fazer uma noiva trair o noivo já no local da cerimônia, antes do enlace? Para além da falta de caráter, vale ressaltar que, sexualmente falando, muitas pessoas são movidas pela adrenalina do risco em ser pego.