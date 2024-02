Mulher tatua ‘Calma Calabreso’ nas costas e viraliza: ‘Aproveitei a onda do BBB’

Além de render muitos memes na internet e uma discussão envolvendo o baiano Davi Brito no Big Brother Brasil 24, a frase “Calma calabreso” virou tatuagem também. Um vídeo de uma mulher com o bordão tatuado nas costas viralizou nas redes sociais. E pra melhorar, é de Salvador.

O tatuador Dlef Tatto, que fez o trabalho, conta que a mulher queria fazer uma tatuagem ousada e diferente. “Eu bolei a ideia, mostrei, ela gostou e fizemos”, narra. “Aproveitei a onda do BBB. Com a fala que Davi pronunciou, altas músicas com essa frase e deu tudo certo”, diz rindo.

Ele ainda conta que, depois que o vídeo viralizou, duas pessoas já agendaram para fazer a mesma tatuagem nesse fim de semana. “Muita gente ‘[ficou] besta’, sem acreditar. Muitos haters também, mas acontece.. Muita gente achou muito engraçado”, declara sobre a recepção dos seguidores.